ХАМАС обнародовал имена 20 израильских заложников, которые будут освобождены

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" обнародовало имена 20 заложников, которые, как ожидается, будут освобождены в понедельник утром, сообщает телеканал CNN.

Обострение палестино-израильского конфликта

В сообщении отмечается, что список ХАМАС совпадает со списком Израиля.

Согласно ему, будут освобождены 20 мужчин.

Ранее издание "Jerusalem Post" сообщило, что ХАМАС проинформировал Международный комитет Красного Креста о том, что передача заложников состоится после 8:00 утра понедельника (время совпадает с московским) в трех разных точках сектора Газа.

В свою очередь телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что автобусы Красного Креста прибыли в Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в преддверии ожидаемого освобождения заложников.

