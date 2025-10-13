Поиск

Каллас заявила о проблемах с работой ЕС над "репарационным кредитом" для Киева

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в Евросоюзе продолжается работа над "репарационным кредитом" для Украины, она сталкивается с обеспокоенностями ряда стран ЕС, и о сроках её завершения говорить еще рано.

"Что касается репарационного кредита, работа продолжается. Конечно, мы хотим действовать быстро, но у 27 государств-членов ЕС есть разные обеспокоенности, поэтому работа продолжается", - сказала Каллас в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

Так она ответила на вопрос о том, сколько времени можно ожидать завершения этой работы.

"Я думаю, есть два направления. Первое - это его юридическая реализация, чтобы он был юридически обоснованным, а также чтобы были покрыты риски, связанные с определенными государствами-членами, которые подвержены более высоким рискам, чем другие", - продолжила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Второе - это определение того, на какие цели, когда и как может быть использован этот репарационный кредит. Итак, я не могу назвать вам конкретную дату, мы активно работаем над этим, но я рада, что мы видим некоторое движение в общих дискуссиях о репарациях и замороженных активах", - заявила глава европейской дипломатии.

