Поиск

Фон дер Ляйен считает, что идея "репарационного кредита" для Украины заинтересовала лидеров ЕС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС проявили интерес к ее предложению о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных российских активов.

"Сегодня у меня была возможность представить (европейским лидерам - ИФ) предложение комиссии. Состоялся первый качественный обмен мнениями, и это только начало дискуссии. Понадобится доработать предложение. Но я была рада видеть интерес руководителей к этой концепции, и мы интенсифицируем обсуждения", - сказала глава ЕК в среду на пресс-конференции в Копенгагене после неформального заседания Европейского совета.

Фон дер Ляйен также добавила, что нельзя возлагать на Бельгию, в которой в депозитарии Euroclear хранится львиная доля замороженных российских активов, все риски, связанные с реализацией предложения ЕК. По ее словам, "риски должны лечь на более широкие плечи". Так она ответила на вопрос о том, что ее идея "репарационного кредита" сдержанно воспринимается рядом стран ЕС, в частности, Бельгией.

На этой пресс-конференции председатель ЕК еще раз изложила озвученное ею раньше предложение.

"Чтобы найти более структурированное решение для военной поддержки (Украины - ИФ), мы должны предпринять дополнительные действия. Вот почему мы предложили идею этого репарационного кредита. Этот заём будет основываться на иммобилизованных российских активах. Он будет выплачен не одним разом, а обусловленными траншами. Таким образом мы усилим нашу европейскую оборонную промышленность, обеспечив, чтобы часть этого кредита была использована для закупок в Европе и у европейцев", - сообщила фон дер Ляйен.

"И что еще очень важно, не будет конфискации активов. Российские активы останутся российскими. Кредиты будут предложены Украине, и Украина будет должна возместить эти займы, если Россия заплатит репарации", - подчеркнула председатель Европейской комиссии.

ЕК Урсула фон дер Ляйен Украина репарационный кредит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

G7 договорилась оказывать давление на закупающие российскую нефть страны

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд
Обострение палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС попросило разъяснений по поводу мирного плана Трампа по Газе

Фестиваль Октоберфест приостановили из соображений безопасности

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });