Фон дер Ляйен считает, что идея "репарационного кредита" для Украины заинтересовала лидеров ЕС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС проявили интерес к ее предложению о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных российских активов.

"Сегодня у меня была возможность представить (европейским лидерам - ИФ) предложение комиссии. Состоялся первый качественный обмен мнениями, и это только начало дискуссии. Понадобится доработать предложение. Но я была рада видеть интерес руководителей к этой концепции, и мы интенсифицируем обсуждения", - сказала глава ЕК в среду на пресс-конференции в Копенгагене после неформального заседания Европейского совета.

Фон дер Ляйен также добавила, что нельзя возлагать на Бельгию, в которой в депозитарии Euroclear хранится львиная доля замороженных российских активов, все риски, связанные с реализацией предложения ЕК. По ее словам, "риски должны лечь на более широкие плечи". Так она ответила на вопрос о том, что ее идея "репарационного кредита" сдержанно воспринимается рядом стран ЕС, в частности, Бельгией.

На этой пресс-конференции председатель ЕК еще раз изложила озвученное ею раньше предложение.

"Чтобы найти более структурированное решение для военной поддержки (Украины - ИФ), мы должны предпринять дополнительные действия. Вот почему мы предложили идею этого репарационного кредита. Этот заём будет основываться на иммобилизованных российских активах. Он будет выплачен не одним разом, а обусловленными траншами. Таким образом мы усилим нашу европейскую оборонную промышленность, обеспечив, чтобы часть этого кредита была использована для закупок в Европе и у европейцев", - сообщила фон дер Ляйен.

"И что еще очень важно, не будет конфискации активов. Российские активы останутся российскими. Кредиты будут предложены Украине, и Украина будет должна возместить эти займы, если Россия заплатит репарации", - подчеркнула председатель Европейской комиссии.