МИД РФ приветствовал процесс стабилизации обстановки на афгано-пакистанской границе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Москве в связи с недавней эскалацией ситуации на афгано-пакистанской границе призывают Кабул и Исламабад к сдержанности и дипломатическому урегулированию любых разногласий, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С тревогой следили за сообщениями об очередном обострении ситуации в районе афгано-пакистанской границы 10-11 октября", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что "к настоящему времени, по поступающей информации, обстановка стабилизируется". "Мы приветствуем этот процесс", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Российская сторона призывает Кабул и Исламабад "к сдержанности и выдержке, разрешению любых разногласий политико-дипломатическими средствами".

"Рассчитываем на возобновление между Афганистаном и Пакистаном - двумя дружественными нам странами - конструктивного диалога, в том числе по контртеррору и вопросам региональной безопасности", - заявила Захарова.