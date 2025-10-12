Пакистан заявил о гибели 200 афганских солдат при боестолкновениях на границе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В ходе произошедших в ночь на воскресенье боестолкновений на границе между Пакистаном и Афганистаном ликвидировано более 200 талибов, сообщила пакистанская армия, передает агентство Bloomberg.

При этом потери с пакистанской стороны составили 23 военнослужащих.

"Ущерб инфраструктуре позиций "Талибана", лагерей, штаб-квартир и сетей поддержки террористов обширен и охватывает всю границу, от тактического до оперативного уровня", - заявили пакистанские военные.

Ранее в воскресенье афганские власти сообщили, что в ходе ночной пограничной операции были уничтожены 58 пакистанских солдат.

По утверждению Кабула, операция на афгано-пакистанской границе была предпринята в ответ на неоднократные нарушения территории и воздушного пространства страны.

На этой неделе Афганистан обвинил Пакистан в бомбардировке столицы, Кабула, и рынка на востоке страны. Пакистан не взял на себя ответственность за это нападение.

Представитель афганского правительства Забиулла Муджахид заявил, что афганские силы захватили 25 пакистанских армейских постов, 58 солдат были убиты и 30 ранены.

Пакистан обвиняет афганские власти в укрывательстве членов радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан". Исламабад утверждает, что группировка совершает атаки на территории Пакистана, но Кабул отвергает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил нападение, произошедшее в субботу вечером, и заявил, что армия страны "не только дала достойный ответ на провокации Афганистана, но и уничтожила несколько его позиций, вынудив его отступить".