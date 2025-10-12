Поиск

Афганистан заявил о потере Пакистаном 58 солдат при боестолкновениях на границе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Афганские власти заявили о потере Пакистаном 58 военных в ходе ночной пограничной операции, сообщило агентство Associated Press.

По утверждению Кабула, операция на афгано-пакистанской границе была предпринята в ответ на неоднократные нарушения границы.

Ранее на этой неделе Афганистан обвинил Пакистан в ударах по Кабулу и рынку на востоке страны. Пакистан не взял на себя ответственность за это нападение.

Представитель правительства Талибана Забиулла Муджахид заявил, что афганские силы захватили 25 пакистанских армейских постов, 58 солдат были убиты и 30 ранены.

"Ситуация на всех официальных границах и фактических линиях разграничения Афганистана находится под полным контролем, и незаконная деятельность в значительной степени предотвращена", - сказал он на пресс-конференции в Кабуле. Пакистан пока не подтвердил информацию о потерях.

Министерство обороны правительства Талибана заявило утром в воскресенье, что его силы провели "ответные и успешные операции" вдоль границы.

"Если противоположная сторона вновь нарушит территориальную целостность Афганистана, наши вооруженные силы полностью готовы защищать границы страны и дадут решительный отпор", - добавили в министерстве.

Пакистан обвиняет афганские власти в укрывательстве членов радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан". Исламабад утверждает, что группировка совершает атаки на территории Пакистана, но Кабул отвергает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил нападение, произошедшее в субботу вечером, и заявил, что армия страны "не только дала достойный ответ на провокации Афганистана, но и уничтожила несколько его позиций, вынудив его отступить".

