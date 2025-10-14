Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные открыли огонь по группе палестинцев, которые без согласования пересекли линию, за которую Израиль отвел свои войска, сообщает во вторник The Times of Israel.

Согласно данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военные сделали предупреждение приближавшимся людям, однако те проигнорировали его. Затем военнослужащие "открыли огонь, чтобы ликвидировать угрозу".

"ЦАХАЛ призывает жителей Газы выполнять инструкции и не приближаться к зонам, где размещены военные", - отметили в израильской армии.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

План Трампа по завершению конфликта в секторе Газа включает создание временного технократического правительства, международного надзорного органа во главе с ним самим, а также обмен заложниками и заключенными.

Согласно плану, ХАМАС должен отказаться от участия в управлении Газой в какой бы то ни было форме. Вся его военная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не будет подлежать восстановлению. Под надзором независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации Газы.



