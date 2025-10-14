Поиск

Президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сообщил во вторник, что распустил нижнюю палату парламента - Национальное собрание.

"В соответствии со статьей 60 Конституции, Национальное собрание распустили", - говорится в указе главы государства, опубликованном канцелярией президента в соцсети.

Согласно этой статье Конституции, президент имеет право распустить Национальное собрание после того, как проинформирует премьер-министра и проконсультируется с председателями Сената (верхней палаты парламента) и Национального собрания.

Ранее Радзуэлина опубликовал обращение, в котором заявил, что покинул страну, так как узнал о готовящемся на него покушении. По его словам, за этим стоит фракция армии, которая поддержала так называемые протесты "Поколения Z".

При этом президент подчеркнул, что не позволит Мадагаскару "пасть или быть уничтоженным", и отметил готовность к диалогу.

Оппозиционные партии в парламенте страны настаивают на проведении специальной сессии для объявления Радзуэлине импичмента.

В понедельник радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщала, что Радзуэлина покинул страну в воскресенье на французском военном самолете.

В сентябре на Мадагаскаре начались демонстрации в связи с дефицитом воды и электроэнергии. Тысячи людей вышли на улицы, в результате чего произошли столкновения с полицией, и как минимум 22 человека погибли. Позже протестующие начали призывать к отставке президента.

Радзуэлина объявил о роспуске правительства страны 29 сентября.

Мадагаскар
