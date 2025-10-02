Российские туристы застряли на Мадагаскаре из-за протестов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В посольство РФ на Мадагаскаре обратились российские туристы, которые не могут вернуться на родину из-за развернувшихся в стране протестов, заявили в дипмиссии.

"На фоне сложной внутриполитической ситуации на Мадагаскаре ряд российских туристов, находящихся на острове, обратился в посольство за различного рода содействием. Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору оптимального обратного маршрута в Россию. Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств", - говорится в сообщении.

По данным посольства, на текущий момент в стране нет чрезвычайной ситуации, большинство авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы в штатном режиме.

"Несмотря на то, что наблюдаются тенденции к нормализации обстановки, рекомендуем российским гражданам отложить поездки на Мадагаскар до полного восстановления порядка", - подчеркивают в дипмиссии.

На Мадагаскаре уже несколько дней продолжаются антиправительственные протесты с требованиями отставки президента Андри Радзуэлина. В среду в столкновениях с полицией приняли участие около 10 тыс. человек, полиция применила слезоточивый газ. Погибли свыше 20 человек, более 100 получили ранения. Демонстранты протестуют против неэффективного управления, перебоев с водо- и электроснабжением. Президент страны отправил правительство в отставку.

Ранее в посольстве рекомендовали находящимся на Мадагаскаре российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от мест массового скопления людей.