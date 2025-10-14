Поиск

Израиль ответил на невыполненное обещание ХАМАС вернуть тела всех заложников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля решило применить меры против движения ХАМАС за то, что оно не вернуло тела всех погибших заложников, в том числе не открывать 15 октября КПП "Рафах" для палестинцев, как предполагали условия соглашения, сообщает Ynet.

Также Израиль решил сократить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Политический источник заявил Ynet, что неспособность ХАМАС вернуть тела всех погибших заложников "может поставить под угрозу срыва соглашение". Однако он уточнил, что израильская сторона пока не решила, можно ли это счесть нарушением договоренностей: так, в ХАМАС заблаговременно предупредили, что возвращение всех тел может стать непростой задачей.

"Мы понимаем, что выдача останков займет немного больше времени, и мы надеемся это все уладить", - сказал источник издания.

ХАМАС 13 октября передал Израилю 20 живых заложников и тела четверых погибших. Израильские власти освободили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных. Однако тела еще 24 заложников остаются в анклаве. В Международном Комитете Красного Креста предупредили, что поиски погибших могут быть долгими, а некоторые тела могут и вовсе не найти.

Израиль ХАМАС сектор Газа Рафах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Солнце выбросило один из крупнейших за год протуберанцев

Что случилось этой ночью: вторник, 14 октября

Трамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });