Израиль ответил на невыполненное обещание ХАМАС вернуть тела всех заложников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля решило применить меры против движения ХАМАС за то, что оно не вернуло тела всех погибших заложников, в том числе не открывать 15 октября КПП "Рафах" для палестинцев, как предполагали условия соглашения, сообщает Ynet.

Также Израиль решил сократить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Политический источник заявил Ynet, что неспособность ХАМАС вернуть тела всех погибших заложников "может поставить под угрозу срыва соглашение". Однако он уточнил, что израильская сторона пока не решила, можно ли это счесть нарушением договоренностей: так, в ХАМАС заблаговременно предупредили, что возвращение всех тел может стать непростой задачей.

"Мы понимаем, что выдача останков займет немного больше времени, и мы надеемся это все уладить", - сказал источник издания.

ХАМАС 13 октября передал Израилю 20 живых заложников и тела четверых погибших. Израильские власти освободили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных. Однако тела еще 24 заложников остаются в анклаве. В Международном Комитете Красного Креста предупредили, что поиски погибших могут быть долгими, а некоторые тела могут и вовсе не найти.