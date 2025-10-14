В Красном Кресте прогнозируют долгие поиски тел израильских заложников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Возвращение останков погибших в секторе Газа израильских заложников может быть проблематичным из-за сложностей в их поиске, заявил пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста Кристиан Кардон. Об этом пишет The Times of Israel.

"Эта проблема серьезнее, чем освобождение живых людей. Это масштабная задача", - сказал он и добавил, что поиск тел в руинах Газы может занять несколько дней и даже недель. По его оценке, есть вероятность того, что некоторые из них так и не будут найдены.

Поисками останков заложников в секторе Газа занимаются команды из Египта, сообщает The Times of Israel со ссылкой на катарское издание Al Araby. По его данным, израильская сторона консультируется с этими командами египтян.

ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников, хотя предполагалось, что будут переданы все 28 погибших. Теперь власти страны и члены семей еще 24 погибших обвиняют группировку в том, что она нарушает договоренности.

13 октября ХАМАС вернул Израилю 20 выживших заложников, в то время как израильские власти освободили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных.