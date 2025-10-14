Поиск

Польша видит себя в роли моста между Евросоюзом и США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Польша видит себя в качестве силы, объединяющей США и Евросоюз, заявил Le Figaro вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы видим свою роль в качестве трансатлантического партнера, соединяющего и объединяющего Соединенные Штаты и Европу", - сказал он и указал на потенциал Веймарского треугольника, в который входят Франция, Германия и Польша.

"Я убежден, что Веймарский треугольник - Франция, Германия и Польша - способен стать лидером на европейской стороне, особенно в сфере безопасности и оборонной промышленности", - отметил министр.

Он подчеркнул необходимость создания независимой оборонной промышленности в Европейском союзе, подвергнув критике темпы действий ЕС. "Европа должна просыпаться гораздо быстрее", - заявил он.

"Расходы и инициативы в сфере обороны должны быть гораздо больше. Сегодня наш фланг подвергается атакам, завтра это может быть Франция, Испания или Португалия", - объяснил Косиняк-Камыш. Для примера таких атак он назвал "сильное миграционное давление на польско-белорусской границе, диверсионные действия, сбои в работе GPS в Балтийском море и дезинформацию".

Евросоюз Европа Франция США Польша Владислав Косиняк-Камыш Минобороны
