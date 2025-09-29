Туск заявил, что война на Украине касается всего Запада

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на Варшавском форуме по безопасности, что "война на Украине - это и наша война", сообщают польские СМИ.

"Важнейшая задача всех лидеров общественного мнения - заставить все западное сообщество, все трансатлантическое сообщество болезненно и глубоко осознать, что идет война", - сказал Туск.

"Война на Украине, нравится это кому-то или нет, - это и наша война. (...) Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру", - заявил он.