Поиск

Туск заявил о почти ежедневных инцидентах в Балтийском море

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инциденты в Балтийском море происходят почти каждый день, и назвал это новым видом войны. Об этом сообщают польские СМИ.

"По сути, у нас в регионе и в Балтийском море каждую неделю, почти каждый день, происходят новые инциденты", - сказал Туск.

"Мы должны положить конец подобным иллюзиям. Первая иллюзия была и остается в том, что войны нет. Некоторым из нас нравится такое определение, как полномасштабная агрессия, инциденты или провокация. Нет, это война. Новый вид войны, очень сложный, но это война", - подчеркнул он.

Дональд Туск Польша Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

Что случилось этой ночью: четверг, 2 октября

The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС не согласится с планом Трампа по Газе

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

Израиль остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

G7 договорилась оказывать давление на закупающие российскую нефть страны

Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7269 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });