Туск заявил о почти ежедневных инцидентах в Балтийском море

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инциденты в Балтийском море происходят почти каждый день, и назвал это новым видом войны. Об этом сообщают польские СМИ.

"По сути, у нас в регионе и в Балтийском море каждую неделю, почти каждый день, происходят новые инциденты", - сказал Туск.

"Мы должны положить конец подобным иллюзиям. Первая иллюзия была и остается в том, что войны нет. Некоторым из нас нравится такое определение, как полномасштабная агрессия, инциденты или провокация. Нет, это война. Новый вид войны, очень сложный, но это война", - подчеркнул он.