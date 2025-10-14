Глава США пригрозил ввести пошлины против Испании за отказ повысить расходы на оборону

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на импорт из Испании за ее отказ повысить расходы на оборону до уровня 5% от ВВП.

"Я очень недоволен Испанией. Это единственная страна НАТО, которая не повысила расходы на оборону до 5%. Думаю наказать Испанию введением пошлин", - заявил Трамп во вторник в беседе с журналистами.

9 октября Трамп заявил, что среди стран-членов НАТО только одна страна - Испания - значительно отстает по расходам на оборону.

"У нас есть один отстающий. Это Испания. Следует им позвонить и узнать, почему они отстают", - сказал Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"У них нет оправданий не делать это (...). Возможно, откровенно говоря, их следовало бы убрать из НАТО", - добавил он.

Испанские власти со своей стороны заверяют, что способны выполнить все согласованные с НАТО инициативы по повышению боеготовности вооруженных сил, не повышая расходы до этой отметки.