Трамп заявил, что США в случае необходимости сами разоружат движение ХАМАС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в том случае, если ХАМАС не откажется от своих арсеналов, разоружением этого движения займется американская сторона.

"ХАМАС разоружатся, потому что сами сказали, что разоружатся. А если они не разоружатся, то мы их разоружим сами", - сказал он журналистам во вторник в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, каким именно образом США обеспечат выполнение этой задачи, Трамп отметил: "Я не обязан вам это объяснять (...) они знают, что я не шучу".

Он также высказался за то, чтобы палестинское движение вернуло Израилю все тела погибших в Газе заложников.



