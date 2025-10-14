Поиск

Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник выразил мнение, что Россия не желает прекращать конфликт на Украине.

"У меня очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Но он просто не хочет заканчивать эту войну", - сказал он.

По мнению Трампа, РФ при желании могла бы быстро завершить кризис.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу. Трамп сказал, что Зеленский будет запрашивать поставки вооружений, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Президент добавил, что США располагают крупным арсеналом этих ракет.

В субботу портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk.

Тогда источник отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.

"Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - позднее объяснил другой собеседник портала.

Дональд Трамп США Украина Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что США в случае необходимости сами разоружат движение ХАМАС

Что произошло за день: вторник, 14 октября

Ученые ожидают в среду пик вспышек на Солнце

Ученые ожидают в среду пик вспышек на Солнце

Израиль ответил на невыполненное обещание ХАМАС вернуть тела всех заложников

Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7361 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });