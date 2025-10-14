Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник выразил мнение, что Россия не желает прекращать конфликт на Украине.

"У меня очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Но он просто не хочет заканчивать эту войну", - сказал он.

По мнению Трампа, РФ при желании могла бы быстро завершить кризис.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу. Трамп сказал, что Зеленский будет запрашивать поставки вооружений, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Президент добавил, что США располагают крупным арсеналом этих ракет.

В субботу портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk.

Тогда источник отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.

"Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - позднее объяснил другой собеседник портала.