Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью

Эрика Кирк и Дональд Трамп во время церемонии в Розовом саду Белого дома 14 октября 2025 года в Вашингтоне
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка президентской медалью свободы, сообщает в среду телеканал CNN.

Медаль из рук президента получила вдова активиста Эрика Кирк на церемонии памяти Чарли Кирка, которая прошла в день его рождения в саду Белого дома.

Трамп заявил, что имя Кирка теперь "в списке подлинных американских героев".

"В особенности после убийства Чарли наша страна не должна проявлять абсолютно никакой терпимости к этим радикально левым, насилию, экстремизму и террору", - подчеркнул президент.

Чарли Кирк получил известность как активный сторонник политики Республиканской партии США и лично Трампа, выступал против вовлечения страны в ирано-израильский конфликт и активно критиковал руководство Украины.

Активиста убили вечером 10 сентября во время выступления в университете долины Юта. Ему был 31 год, у него остались супруга и двое детей.

США Дональд Трамп Чарли Кирк
Президент Сирии в среду отправится в Москву
Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Ученые ожидают в среду пик вспышек на Солнце

Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
