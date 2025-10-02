Президент России назвал убийство Чарли Кирка признаком раскола американского общества

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал отвратительным злодеянием убийство политического активиста Чарли Кирка в США, по его мнению, это является признаком глубокого раскола общества.

"Это отвратительное злодеяние, тем более в прямом эфире, по сути дела, мы все это видели", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай", комментируя убийство Кирка.

Он выразил соболезнования семье и близким политика.

"Мы сочувствуем и сопереживаем, тем более что он защищал вот эти самые традиционные ценности", - сказал президент.

Он добавил, что сторонники Кирка в США должны знать, что в России есть американцы, которые также борются за традиционные ценности и готовы отдать за это жизнь.

Путин отметил, что произошедшее - "признак глубокого раскола общества".

Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Подозреваемого стрелка задержали.