В Киргизии задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и других женщин

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии расследуется дело о серийном маньяке, который может быть причастен к убийству 17-летней Айсулуу Мукашевой, а также Камилы Дуйшебаевой.

"У нас тоже есть маньяки, как Чикатило. Мужчину зовут Кумарбек, ему 41 год, он задержан, и теперь раскрываются преступления, совершённые в прежние годы", - сообщил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков в соцсетях.

По его словам, жертвами мужчины были девушки в возрасте от 17 до 25 лет.

Две девушки из тех, на кого он напал, выжили. По информации Орунбекова, по делу одной из них на него был наложен штраф. По второму эпизоду его осудили за покушение на убийство на 12 лет, но позже наказание было смягчено - его приговорили по статьям "разбой" и "грабёж". Вскоре мужчина вышел на свободу.

В МВД Киргизии агентству 24.kg подтвердили, что 41-летний Кумарбек А. в ходе допросов признался в убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой, а также в давних преступлениях, в том числе убийстве Камилы Дуйшебаевой в 2014 году.

Подозреваемый утверждает, что через три дня после смерти Камилы Дуйшебаевой совершил другое убийство насильственного характера - он указал на места, где ранее находили тела жертв.

Тело Дуйшебаевой было найдено в 2014 году на кладбище села Байтик. Вскрытие показало, что ее задушили шарфом. До этого времени дело оставалось нераскрытым. В деле фигурировал родственник бывшего генпрокурора республики Аиды Саляновой, разыскиваемый по делу об убийстве 19-летней девушки. Тогда власти Киргизии просили США об экстрадиции Калыбека Эльтубайсова.

В конце сентября 2025 года в Иссык-Кульской области с особой жестокостью была убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. После этого резонансного дела президент страны Садыр Жапаров дал поручение вернуть смертную казнь за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Поправки в Конституцию вынесены на общественное обсуждение.

Киргизия Айсулуу Мукашева Камила Дуйшебаева
Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Ученые ожидают в среду пик вспышек на Солнце

