Поправки о введении в Киргизии смертной казни вынесли на общественное обсуждение

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента Киргизии вынесла на общественное обсуждение поправки в Конституцию страны, предусматривающие введение смертной казни.

"Особо тяжкие преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами за последние несколько лет, вынудили общество всерьёз задуматься о возврате исключительной меры наказания - смертной казни", - говорится в справке-обосновании.

Статью 25 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: "Каждый имеет неотъемлемое право на жизнь. Посягательство на жизнь и здоровье человека недопустимо. Никто не может быть произвольно лишён жизни. Смертная казнь может быть установлена законом только за изнасилование детей, убийство, сопряжённое с изнасилованием".

В случае принятия поправок, МИД Киргизии будет поручено депонировать грамоту об утрате силы закона "О присоединении Кыргызской Республики ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, принятому резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1989 года". Дополнительно на рассмотрение парламента страны будут внесены проекты законодательных актов о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и в Уголовно-исполнительный кодексы Киргизии.

После резонансного изнасилования и убийства 17-летней Айсулуу Мукашевой президент Киргизии Садыр Жапаров поручил ввести смертную казнь за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

В 2022 году депутаты парламента Киргизии предлагали ввести смертную казнь за сексуальное насилие над детьми. Тогда кабинет министров выступил против, назвав инициативу "импульсивной".