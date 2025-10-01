Поиск

В Киргизии после убийства несовершеннолетней предлагают вернуть смертную казнь

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии предлагают вернуть смертную казнь за жестокое убийство несовершеннолетних; инициатива от граждан опубликована на госпортале общественного обсуждения нормативно-правовых актов.

Высшую меру наказания предлагают применять в случаях жестокого убийства несовершеннолетних, а также при убийствах, связанных с изнасилованием или другими действиями сексуального характера.

"Случаи чудовищных убийств и насилия над несовершеннолетними свидетельствуют о недостаточности существующих мер наказания. Введение смертной казни в исключительных случаях будет способствовать защите общества, усилению профилактики подобных преступлений и укреплению принципа неотвратимости наказания", - говорится в предложении.

При этом инициаторы отмечают, что смертная казнь не должна распространяться на женщин и несовершеннолетних.

Поводом для такого предложения стали участившиеся случаи убийств и насилия над несовершеннолетними. Накануне стало известно об изнасиловании и убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой.

В 2022 году депутаты парламента Киргизии уже предлагали ввести смертную казнь за сексуальное насилие над детьми. Тогда кабинет министров выступил против, назвав инициативу "импульсивной".

