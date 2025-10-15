Поиск

На границе Пакистана и Афганистана снова произошли боестолкновения

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пакистанское телевидение сообщило о новом столкновении с афганскими отрядами на границе, которое произошло 14 октября, передает AP. Агентство также ссылается на два источника в пакистанских службах безопасности.

В ходе боестолкновений Пакистан нанес удары по афганским танкам и военным постам.

Тахир Ахрар, заместитель представителя полиции афганской провинции Хост, подтвердил факт столкновений, но не предоставил дополнительных подробностей.

Это уже второй случай приграничной перестрелки на этой неделе.

По данным государственных СМИ Пакистана, афганские силы и пакистанские талибы совместно открыли огонь по пакистанскому посту "без какой-либо провокации", что вызвало "решительный ответ" со стороны пакистанских войск.

Пока не последовало никаких комментариев от пакистанских военных, которые находятся в состоянии повышенной готовности с субботы, когда обе стороны обстреляли друг друга в нескольких приграничных районах, что привело к десяткам жертв с каждой стороны.

Хотя столкновения прекратились в воскресенье после обращений Саудовской Аравии и Катара, все пограничные переходы между Пакистаном и Афганистаном остаются закрытыми.

В выходные Кабул заявил, что атаковал несколько пакистанских военных постов и убил 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства. Пакистанские военные сообщили о меньших потерях, заявив, что потеряли 23 солдата и убили более 200 "талибов и связанных с ними террористов" ответным огнем вдоль границы.

Напряженность остается высокой с прошлой недели, когда правительство Талибана обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по Кабулу и восточному рынку. Пакистан не признал эти обвинения.

Однако Пакистан ранее уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП), которая не связана с афганскими талибами, но является их союзником.

Пакистан обвиняет Кабул в укрывательстве этой группировки, совершившей многочисленные смертоносные атаки на территории Пакистана. Кабул отрицает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.

Афганистан Пакистан Талибан Хост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Журналисты сообщили о планах Уиткоффа покинуть администрацию Трампа

Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Что случилось этой ночью: среда, 15 октября

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Президент Сирии в среду отправится в Москву
Военная операция на Украине

Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что США в случае необходимости сами разоружат движение ХАМАС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7367 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });