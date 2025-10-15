На границе Пакистана и Афганистана снова произошли боестолкновения

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пакистанское телевидение сообщило о новом столкновении с афганскими отрядами на границе, которое произошло 14 октября, передает AP. Агентство также ссылается на два источника в пакистанских службах безопасности.

В ходе боестолкновений Пакистан нанес удары по афганским танкам и военным постам.

Тахир Ахрар, заместитель представителя полиции афганской провинции Хост, подтвердил факт столкновений, но не предоставил дополнительных подробностей.

Это уже второй случай приграничной перестрелки на этой неделе.

По данным государственных СМИ Пакистана, афганские силы и пакистанские талибы совместно открыли огонь по пакистанскому посту "без какой-либо провокации", что вызвало "решительный ответ" со стороны пакистанских войск.

Пока не последовало никаких комментариев от пакистанских военных, которые находятся в состоянии повышенной готовности с субботы, когда обе стороны обстреляли друг друга в нескольких приграничных районах, что привело к десяткам жертв с каждой стороны.

Хотя столкновения прекратились в воскресенье после обращений Саудовской Аравии и Катара, все пограничные переходы между Пакистаном и Афганистаном остаются закрытыми.

В выходные Кабул заявил, что атаковал несколько пакистанских военных постов и убил 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства. Пакистанские военные сообщили о меньших потерях, заявив, что потеряли 23 солдата и убили более 200 "талибов и связанных с ними террористов" ответным огнем вдоль границы.

Напряженность остается высокой с прошлой недели, когда правительство Талибана обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по Кабулу и восточному рынку. Пакистан не признал эти обвинения.

Однако Пакистан ранее уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП), которая не связана с афганскими талибами, но является их союзником.

Пакистан обвиняет Кабул в укрывательстве этой группировки, совершившей многочисленные смертоносные атаки на территории Пакистана. Кабул отрицает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.