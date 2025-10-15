Поиск

Глава МИД Испании после критики Трампа назвал страну надежным участником НАТО

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Испания привержена участию в НАТО и является надежным союзником по альянсу, заявил журналистам в Китае глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает Bloomberg.

"Приверженность Испании к участию в НАТО и ее вклад в евроатлантическую безопасность не подлежат сомнению", - заявил министр в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против Испании за отказ повысить расходы на оборону.

Альбарес подчеркнул, что Испания является "надежным и очень важным союзником в это время".

Ранее Трамп заявил, что недоволен Испанией, так как "это единственная страна НАТО, которая не повысила расходы на оборону до 5%" и добавил, что рассматривает вариант введения пошлин против Испании.

Испанские власти ранее заверяли, что способны выполнить все согласованные с НАТО инициативы по повышению боеготовности вооруженных сил, не повышая расходы до этой отметки.

НАТО США МИД Испания Хосе Мануэль Альбарес Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии за события 2008 года

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Журналисты сообщили о планах Уиткоффа покинуть администрацию Трампа

Журналисты сообщили о планах Уиткоффа покинуть администрацию Трампа

Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Что случилось этой ночью: среда, 15 октября

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Президент Сирии в среду отправится в Москву
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });