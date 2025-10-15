Глава МИД Испании после критики Трампа назвал страну надежным участником НАТО

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Испания привержена участию в НАТО и является надежным союзником по альянсу, заявил журналистам в Китае глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает Bloomberg.

"Приверженность Испании к участию в НАТО и ее вклад в евроатлантическую безопасность не подлежат сомнению", - заявил министр в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против Испании за отказ повысить расходы на оборону.

Альбарес подчеркнул, что Испания является "надежным и очень важным союзником в это время".

Ранее Трамп заявил, что недоволен Испанией, так как "это единственная страна НАТО, которая не повысила расходы на оборону до 5%" и добавил, что рассматривает вариант введения пошлин против Испании.

Испанские власти ранее заверяли, что способны выполнить все согласованные с НАТО инициативы по повышению боеготовности вооруженных сил, не повышая расходы до этой отметки.