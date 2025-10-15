Расходы Литвы на оборону в 2026 году превысят 5% от ВВП

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Литва направит на военные расходы свыше 5% от ВВП в 2026 году, заявила журналистам премьер-министр страны Инга Ругинене. Об этом сообщают литовские СМИ.

"В бюджете 2026 года на оборону будет выделено 5,38% ВВП. Это рекордный показатель", - сказала она.

"Мы идем рука об руку с нашими соседями и стратегическими партнерами, потому что все понимают, что нашему региону сегодня необходимо уделять большое внимание обороне", - добавила глава правительства.

Министр финансов республики Криступас Вайтекунас уточнил, что речь идет о сумме порядка 4,8 млрд евро.

На 2025 год на военные нужды в литовском бюджете запланированы порядка 3 млрд евро - около 4% от ВВП.