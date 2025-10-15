Британия ввела санкции против 5 физических и 35 юридических лиц, связанных с РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Лондон внес в санкционные списки по РФ пять физических и 35 юридических лиц, а также несколько десятков судов, сообщается в среду на сайте британского правительства.

В новый список попали граждане РФ, Сингапура и Новой Зеландии, а также компании из России, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Китая и Индии.

В частности, новые ограничительные меры, как сообщалось, коснутся нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", АО "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор карт "Мир") и кредитных организаций ББР банк, Солид банк, Трансстройбанк и Примсоцбанк.

Вместе с тем под санкции попало 51 судно.