"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Великобритания в рамках масштабного обновления российского сегмента санкционного списка включила в него две крупнейшие нефтяные компании РФ - НК "Роснефть" и НК "ЛУКОЙЛ".

Также, согласно опубликованному на сайте британского правительства документу, под санкции подпала индийская Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть".

Кроме того, под санкциями отныне находится китайская National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas CO LTD, оператор СПГ-терминала. В качестве основания для включения в список названо, в частности, взаимодействие с судами, находящимися под британскими санкциями.

