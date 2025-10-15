Лондон ввел санкции против НСПК и четырех российских банков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против АО "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор карт "Мир"), следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) этой страны.

Кроме того, в санкционный список Великобритании включены четыре российские кредитные организации: ББР банк, Солид банк, Трансстройбанк и Примсоцбанк.

НСПК находится под санкциями США с февраля 2024 года. Американский OFAC еще в сентябре 2022 года предупредил, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.

ББР банк по итогам второго квартала 2025 года занимал 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Примсоцбанк - 45-е, Солид банк - 116-е, Трансстройбанк - 155-е место в этом рэнкинге.