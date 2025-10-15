Спецпосланник президента США Стив Уиткофф опроверг слухи о своей отставке

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что информация об его отставке не соответствует действительности.

"Эта история на 100% фейк, и ее должны немедленно опровергнуть. Я часто удивляюсь, откуда эти так называемые журналисты вообще берут подобный нелепый бред", - написал он в среду в соцсети Х.

По словам Уикоффа, "сейчас я вовлечен в мирный процесс как никогда раньше и продолжаю с гордостью служить президенту Соединенных Штатов!"

Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа и сосредоточиться на собственном бизнесе.

Трамп, выступая в понедельник в Кнессете, отмечал профессиональные навыки Уиткоффа как переговорщика. "Его любят по эту сторону, его любят по ту сторону. Он великолепный переговорщик, потому что он великолепный человек", - сказал глава Белого дома.

Уиткофф за последние месяцы, помимо работы над ближневосточным урегулированием, неоднократно контактировал с российской стороной по украинскому вопросу.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильское правительство одобрило первый этап сделки с ХАМАС.