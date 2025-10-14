Кремль надеется, что Уиткофф сможет сподвигнуть Киев к большей готовности к мирному процессу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что дипломатические способности спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, доказавшего свою эффективность в вопросе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, помогут сподвигнуть и Киев к большей готовности к мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы приветствуем такие намерения, мы приветствуем подтверждение политической воли на то, чтобы всемерно способствовать поискам путей мирного урегулирования. Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке, и надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе уже и на этом украинском направлении", - сказал Песков журналистам, комментируя поручение президента США Дональда Трампа Уиткоффу сосредоточиться после Ближнего Востока на урегулировании конфликта на Украине.

Россия, отметил представитель Кремля, "сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу". "И мы надеемся, что, безусловно, влияние Соединенных Штатов и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет подвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу", - сказал Песков.