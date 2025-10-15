Поиск

Приостановка пенсионной реформы во Франции вызвала беспокойство в Еврокомиссии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) заявила Франции в среду, что приостановка пенсионной реформы будет иметь серьезные последствия для бюджета, и поэтому важно принять меры для соблюдения Парижем своих обязательств в области госфинансов, сообщает Le Figaro.

"Мы внимательно следим за дебатами вокруг бюджета, в частности, за приостановкой пенсионной реформы, так как это будет иметь значительные бюджетные последствия", - сказал член ЕК по экономике Валдис Домбровскис в Вашингтоне, где он находится по случаю сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка и совещания министров финансов стран G7.

По его словам, важно, чтобы были приняты меры по соблюдению Францией обязательств по сокращению бюджетного дефицита. Еврокомиссия ожидает получить от Парижа в ближайшее время "комплексные предложения, чтобы быть в состоянии провести надлежащую оценку", в частности, соблюдения бюджетной политики с целью сокращения дефицита бюджета до 3% в среднесрочной перспективе.

При этом издание отмечает, что Домбровскис был настроен скорее оптимистично, полагая, что бюджет Франции в целом соответствует целевому уровню на этот год, несмотря на его позднее и хаотичное принятие. "Мы знаем, что правительство работает над обеспечением соблюдения бюджетной траектории (на 2026 год - ИФ). Но нам нужно увидеть конкретные предложения и понять все бюджетные последствия", - подчеркнул еврокомиссар.

Накануне, выступая в Национальном собрании Франции с речью об общей политике нового правительства, премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о приостановке до января 2028 года вызывающей протесты во французском обществе пенсионной реформы 2023 года. При этом премьер подчеркнул, что приостановка реформы должна быть компенсирована.

"Стоимость приостановки для нашей пенсионной системы составляет 400 млн евро в 2026 году и 1,8 млрд евро в 2027 году. В итоге эта приостановка принесёт пользу 3,5 млн французов. Поэтому её необходимо будет компенсировать финансово, в том числе за счёт мер по сокращению (государственных - ИФ) расходов", - пояснил Лекорню.

Валдис Домбровскис Еврокомиссия ЕК Франция Le Figaro Себастьен Лекорню
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что при отказе ХАМАС разоружиться Израиль может возобновить боевые действия

Италия отменила решение о выдаче ФРГ фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Более половины стран НАТО согласились участвовать в программе по закупке оружия для Украины

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });