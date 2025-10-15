Приостановка пенсионной реформы во Франции вызвала беспокойство в Еврокомиссии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) заявила Франции в среду, что приостановка пенсионной реформы будет иметь серьезные последствия для бюджета, и поэтому важно принять меры для соблюдения Парижем своих обязательств в области госфинансов, сообщает Le Figaro.

"Мы внимательно следим за дебатами вокруг бюджета, в частности, за приостановкой пенсионной реформы, так как это будет иметь значительные бюджетные последствия", - сказал член ЕК по экономике Валдис Домбровскис в Вашингтоне, где он находится по случаю сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка и совещания министров финансов стран G7.

По его словам, важно, чтобы были приняты меры по соблюдению Францией обязательств по сокращению бюджетного дефицита. Еврокомиссия ожидает получить от Парижа в ближайшее время "комплексные предложения, чтобы быть в состоянии провести надлежащую оценку", в частности, соблюдения бюджетной политики с целью сокращения дефицита бюджета до 3% в среднесрочной перспективе.

При этом издание отмечает, что Домбровскис был настроен скорее оптимистично, полагая, что бюджет Франции в целом соответствует целевому уровню на этот год, несмотря на его позднее и хаотичное принятие. "Мы знаем, что правительство работает над обеспечением соблюдения бюджетной траектории (на 2026 год - ИФ). Но нам нужно увидеть конкретные предложения и понять все бюджетные последствия", - подчеркнул еврокомиссар.

Накануне, выступая в Национальном собрании Франции с речью об общей политике нового правительства, премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о приостановке до января 2028 года вызывающей протесты во французском обществе пенсионной реформы 2023 года. При этом премьер подчеркнул, что приостановка реформы должна быть компенсирована.

"Стоимость приостановки для нашей пенсионной системы составляет 400 млн евро в 2026 году и 1,8 млрд евро в 2027 году. В итоге эта приостановка принесёт пользу 3,5 млн французов. Поэтому её необходимо будет компенсировать финансово, в том числе за счёт мер по сокращению (государственных - ИФ) расходов", - пояснил Лекорню.