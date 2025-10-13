Le Figaro сообщает, что Саркози заключат в тюрьму 21 октября

Бывший президент Франции Николя Саркози Фото: Omar Havana/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Бывшего президента Франции Николя Саркози вызывали в понедельник в национальную финансовую прокуратуру для уведомления об условиях его заключения после приговора, в рамках которого ему было назначено пять лет лишения свободы по "ливийскому делу", сообщает Le Figaro.

"По нашей информации, бывший президент республики будет находиться в заключении с 21 октября в тюрьме Санте. Он был вызван в начале второй половины дня в орган правосудия, чтобы знать дату (заключения - ИФ). Николя Саркози был осужден на пять лет тюрьмы за "преступный сговор" в деле о ливийском финансировании", - говорится в публикации.

Парижский суд приговорил Саркози 25 сентября к пяти годам тюрьмы с отсрочкой лишения свободы. Экс-президент был признан виновным по так называемому "ливийскому делу", связанному с финансированием в 2007 году его предвыборной кампании со стороны тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Хотя суд констатировал отсутствие незаконного финансирования избирательной кампании 2007 года, Саркози вменили то, что он позволил своим ближайшим сотрудникам и сторонникам, на которых имел влияние, действовать от его имени с целью получения финансовой поддержки из Ливии, а также "рассматривал вопрос о дипломатических ответных мерах". Несколько подсудимых, проходивших по этому же делу, получили различные сроки. Расследование длилось более десяти лет.

Построенная в 1867 году тюрьма Санте осталась последним пенитенциарным заведением, расположенным в пределах французской столицы. Она находится в 14-м округе Парижа. После приговора суда французские СМИ писали о некоторых привилегированных условиях содержания, которыми будет пользоваться бывший президент в отличие от обычных заключенных.