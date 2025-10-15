Поиск

Бессент заявил, что большинство сенаторов позволят Трампу ввести пошлины против КНР в 500%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что из-за импорта КНР нефти РФ большинство американских сенаторов готовы позволить президенту Дональду Трампу ввести пошлины на китайские товары в размере 500%.

"85 американских сенаторов готовы наделить президента Трампа полномочиями по введению пошлин против Китая в размере 500% за импорт российской нефти", - сказал Бессент в среду во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

В Сенате США - 100 мест, большинство принадлежит Республиканской партии (53 человека), затем идет Демократическая партия - 47 человек, и двое сенаторов, представителей независимых сил.

ЭкономикаДоходы РФ от нефтеэкспорта в сентябре упали на $240 млн из-за снижения ценЧитать подробнее

В начале апреля этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорилось в пресс-релизе к законопроекту.

Уточнялось, что санкции предусматривают введение 500% пошлин.

В июле Грэм утверждал, что Трамп считает: настал момент для активизации работы по новым американским санкциям в отношении России. Вместе с тем Грэм и Блюменталь внесли изменения в законопроект, чтобы расширить полномочия президента, касающиеся санкций. Изначально законопроект давал Трампу право освободить от санкций на 180 дней страны, закупающие российскую нефть или уран. Пересмотренный же законопроект позволил бы президенту США затем отложить санкции еще на 180 дней.

В свою очередь Трамп сообщил, что не принял решение о том, одобрит ли он "очень сильный законопроект", подготовленный Грэмом и Блюменталем. При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой. "Это будет зависеть от меня, а не от Конгресса", - предупредил президент.

Позднее Трамп заявлял, что Вашингтон пойдет на значительные санкции в отношении РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, американский лидер считает, что разрешению украинского кризиса поспособствуют высокие пошлины на импорт из КНР.

США Китай РФ Дональд Трамп Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Лондон ввел санкции против НСПК и четырех российских банков

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });