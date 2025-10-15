Бессент заявил, что большинство сенаторов позволят Трампу ввести пошлины против КНР в 500%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что из-за импорта КНР нефти РФ большинство американских сенаторов готовы позволить президенту Дональду Трампу ввести пошлины на китайские товары в размере 500%.

"85 американских сенаторов готовы наделить президента Трампа полномочиями по введению пошлин против Китая в размере 500% за импорт российской нефти", - сказал Бессент в среду во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

В Сенате США - 100 мест, большинство принадлежит Республиканской партии (53 человека), затем идет Демократическая партия - 47 человек, и двое сенаторов, представителей независимых сил.

В начале апреля этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорилось в пресс-релизе к законопроекту.

Уточнялось, что санкции предусматривают введение 500% пошлин.

В июле Грэм утверждал, что Трамп считает: настал момент для активизации работы по новым американским санкциям в отношении России. Вместе с тем Грэм и Блюменталь внесли изменения в законопроект, чтобы расширить полномочия президента, касающиеся санкций. Изначально законопроект давал Трампу право освободить от санкций на 180 дней страны, закупающие российскую нефть или уран. Пересмотренный же законопроект позволил бы президенту США затем отложить санкции еще на 180 дней.

В свою очередь Трамп сообщил, что не принял решение о том, одобрит ли он "очень сильный законопроект", подготовленный Грэмом и Блюменталем. При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой. "Это будет зависеть от меня, а не от Конгресса", - предупредил президент.

Позднее Трамп заявлял, что Вашингтон пойдет на значительные санкции в отношении РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, американский лидер считает, что разрешению украинского кризиса поспособствуют высокие пошлины на импорт из КНР.