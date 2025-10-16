Поиск

Евросоюз представил новую стратегию для юга Средиземноморья

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас представили новую стратегию укрепления отношений Евросоюза с партнерами в южном Средиземноморье, которую в Брюсселе называют "средиземноморским пактом".

"На протяжении тысячелетий Средиземноморье было мостом между континентами для людей, товаров и идей. Эти обмены сформировали то, кем мы являемся и как мы живем. Истина в том, что Европа и Средиземноморье не могут существовать друг без друга. И сегодня будущее наших двух берегов связано как никогда прежде", - отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в специальном заявлении, с которым она выступила в Брюсселе.

По ее словам, "пакт - это результат почти года диалога и интенсивного взаимодействия" с соседями по региону.

"Это пакт между партнерами. Он основан на трёх основных принципах. Первый принцип и ядро нашей работы - это люди. Второй - экономика. Третий - связь между безопасностью, готовностью к чрезвычайным ситуациям и миграцией. Для каждого принципа мы определили инициативы, которые приведут к реальным изменениям на местах - более 100 конкретных идей и дел. От создания Средиземноморского университета до взаимодействия наших культурных учреждений и гражданского общества. От строительства заводов искусственного интеллекта по всему Средиземноморью до новой инициативы для средиземноморских стартапов", - заявила глава ЕК.

Пакт, отмечается в материалах ЕК, призван "способствовать построению единого, процветающего, устойчивого и безопасного общего средиземноморского пространства".

Также сообщается, что перспектива более сильной, устойчивой и интегрированной экономики в результате такого партнёрства включает меры, связанные с модернизацией торговых и инвестиционных отношений, стимулированием энергетики и чистых технологий, освоением морских ресурсов и сельским хозяйством, цифровой и транспортной взаимосвязью, а также с созданием рабочих мест.

"Будет создан региональный форум для ЕС и стран Южного Средиземноморья по вопросам мира и безопасности. Пакт также открыт для взаимодействия с партнерами за пределами Южного Средиземноморья, включая государства Персидского залива, страны Африки к югу от Сахары, Западные Балканы и Турцию", - сообщили в Европейской комиссии.

В Брюсселе объясняют, что "ключевой целью пакта является активизация сотрудничества между ЕС, Ближним Востоком и Северной Африкой, а также регионом Персидского залива".

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября

Экспорт товаров из Евросоюза в США в августе упал до минимума с 2021 года

