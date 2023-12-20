Венгрия выступила против новой миграционной реформы ЕС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Будапешт категорически выступает против соглашения по реформе системы миграции и предоставления убежища в Евросоюзе, заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы самым решительным образом отвергаем этот пакт о миграции. Мы не пустим никого против нашей воли. Никто из Брюсселя или откуда-либо еще не может нам говорить, кого мы можем пускать", - приводят западные СМИ его слова.

В то же время Италия и Испания приветствовали договоренности Совета ЕС и Европарламента (ЕП) о реформе системы миграции. Так, премьер Испании Педро Санчес назвал соглашение ключом к урегулированию ситуации с мигрантами и контролем обстановки на испанских границах.

"Оно позволит нам делать важные вещи: улучшить пограничный контроль, а также управлять миграционными потоками более гуманным и скоординированным образом", - сказал Санчес.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози назвал соглашение "большим успехом". "Одобрение пакта - большой успех для Европы и для Италии, которая теперь сможет рассчитывать на новые правила управления миграционными потоками и борьбы с торговцами людьми", - говорится в заявлении министра.

Отмечается, что Италия долгое время была первым пунктом на пути мигрантов в Европу, которые добирались до нее через Средиземное море. Испания также является одним из основных пунктов прибытия мигрантов в Европу.

Ранее в среду Совет ЕС и ЕП достигли политического соглашения по реформе системы миграции и предоставления убежища в Евросоюзе, предполагается полный пересмотр правовой базы в этой сфере.

Пять законов ЕС, которые согласовали председательство Испании и Европарламент, "затрагивают все этапы управления предоставлением убежища и миграцией, начиная от проверки нелегальных мигрантов по прибытии в ЕС, сбора биометрических данных, процедур подачи и обработки заявлений о предоставлении убежища, правил определения того, какое государство-член несет ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении убежища, до сотрудничества и солидарности между государствами-членами, а также способов разрешения кризисных ситуаций, включая случаи использования мигрантов в политических целях".

Все пять регламентов являются компонентами нового Пакта о миграции и убежище, который Еврокомиссия предложила 23 сентября 2020 года.

Совет сообщает, что в ближайшие недели продолжится работа на техническом уровне по конкретизации деталей новых регламентов. Затем они поступят в Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) для согласования перед окончательным официальным утверждением.

Как ожидают в Брюсселе, новые правила после их принятия сделают европейскую систему предоставления убежища более эффективной, облегчат нагрузку на страны ЕС, в которые прибывает большинство мигрантов.