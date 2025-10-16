Поиск

Орбан заявил о готовности принять в Венгрии Трампа и Путина

Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова стать площадкой для переговоров президента США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которые намечаются в Будапеште.

"Мы готовы, - написал он в соцсети. - Запланированная встреча американского и российского президентов - отличные новости для всех людей на планете, кто хочет мира".

Трамп и Путин провели телефонный разговор 16 октября. После этого американский президент сообщил, что они договорились, что на следующей неделе Россия и США организуют переговоры советников высокого уровня, после чего уже сами президенты смогут встретиться в Венгрии.

"Затем президент Путин и я встретимся в согласованном месте в Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, можем ли мы положить конец бесславной войне между Россией и Украиной", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

