Трамп заявил, что в разговоре с Путиным добился большого прогресса по Украине

На следующей неделе пройдут контакты "советников высокого уровня" России и США, а потом возможна встреча и президентов - в Венгрии

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным написал в Truth Social, что считает, что добился большого прогресса по Украине.

По его словам, на следующей неделе пройдет встреча российских и американских "советников высокого уровня". С американской стороны начало этих переговоров пройдет под лидерством госсекретаря Марко Рубио. Место переговоров еще не согласовано.

После этой встречи американский лидер планирует встретиться с Путиным в Будапеште.

"Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, и добавил, что сам мечтал об этом тысячу лет, - написал Трамп. - На самом деле я верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нашим переговорам о прекращении войны России и Украины".

Путин, по словам Трампа, поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в судьбах детей, разделенных с семьями конфликтом. Российский лидер сказал, что высоко ценит ее участие, и пообещал, что сотрудничество по этому вопросу будет продолжаться.

Также президенты значительное время посвятили обсуждению взаимной торговли России и США после завершения украинского конфликта.

Трамп напомнил, что 17 октября примет в Овальном кабинете президента Украины Владимира Зеленского, и они обсудят сегодняшний разговор с Путиным "и многое другое".

"Это был хороший, продуктивный звонок", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и отметила, что президенты, в частности, обсуждали ситуацию на Украине.