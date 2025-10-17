США задержали выживших после удара по судну, заподозренному в наркотрафике в Карибском море

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американские военные после удара накануне по очередному судну в Карибском море, которое, по версии США, везло наркотики, смогли отыскать выживших, сообщает в пятницу Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"США задержали уцелевших после удара, нанесенного в четверг по судну, подозреваемому в перевозке наркотиков в Карибском море", - информирует AP.

Агентство отмечает, что эта атака считается шестым американским ударом по судам в Карибском море с августа и первым ударом, после которого удалось найти живых членов экипажа.

По информации AP, в результате ударов США всего в Карибском море погибли не менее 28 человек.

AP поясняет, что остается неясным, сколько человек выжили в результате удара, и какая судьба их ждет: они могут считаться как военнопленными, так и подсудимыми по уголовному делу.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

Телеканал CNN также сообщал, что администрация Трампа подготовила секретное юридическое заключение, в котором обосновываются удары с возможными жертвами, по обширному списку картелей и подозреваемым в торговле наркотиками.