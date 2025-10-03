США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

Пентагон утверждает, что на борту находилась партия наркотиков

Фото: Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об ударе по судну с наркотиками в нейтральных водах близ побережья Венесуэлы.

"По распоряжению президента США Дональда Трампа ранее сегодня я координировал (...) удар по перевозившему наркотики судну, связанному с организацией, признанной в США террористической (...) Удар нанесен в нейтральных водах неподалеку от побережья Венесуэлы", - написал в пятницу Хегсет в соцсети Х.

Организацию, которой принадлежало судно, Хегсет не назвал.

Глава Пентагона отметил, что при ударе погибли четыре человека, перевозивших наркотики.

США 2, 16 и 19 сентября нанесли удары по судам в Карибском море. Погибли 17 человек. Администрация Трампа утверждает, что на этих лодках перевозили наркотики. Американский президент заявил о принадлежности уничтоженного 2 сентября судна одному из венесуэльских наркокартелей, признанному в США террористической организацией.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Американское командование направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.