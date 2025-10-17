Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающий завод в Мангалоре фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу повторил свое утверждение о том, что Индия откажется от закупок российской нефти.

"Индия не будет больше покупать российскую нефть", - сказал он журналистам на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Индия пошла на "деэскалацию" ситуации и "сдает назад", она больше не будет приобретать нефть у России.

В то же время он добавил, что у не имеющей выхода к морю Венгрии складывается сложная ситуация, и она зависит от импорта нефти РФ. "Посмотрим, что произойдет", - заключил Трамп.

Ранее на этой неделе американский лидер заявил, что в среду обсуждал с премьером Индии Нарендрой Моди вопрос, связанный с российской нефтью. "Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть (из России - ИФ), и Моди заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть из России. Это большой шаг", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Однако в четверг представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в четверг сообщил, что не знает ни о каких контактах Трампа и Моди, о которых накануне говорил глава Белого дома.

"Относительно вопроса о том, была ли беседа или телефонный разговор между премьером Моди и президентом Трампом - я не в курсе каких-либо разговоров вчера между двумя лидерами", - цитировало издание The Economic Times слова представителя МИД.