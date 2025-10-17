Новак надеется, что Индия и Китай продолжат закупать российскую нефть

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что сотрудничество России в энергетической сфере с Китаем и Индией продолжится, несмотря на внешнее давление. Он сказал об этом телеканалу "Россия 1".

"Наши отношения в области энергетики продолжают успешно развиваться, Индия для нас является одним из основных партнеров, поставки энергетических ресурсов осуществляются, в Индию это в первую очередь нефть. Надеемся, что наши партнеры будут продолжать реализовывать эти отношения. Мы ценим суверенитет и независимость от тех давлений, которые на сегодняшний день испытывают наши партнеры", - сказал он.

Говоря об отношениях с Китаем Новак также сказал: "Я уверен, что мы продолжим это взаимодействие, в том числе и с Китайской Народной Республикой, несмотря на то давление которое усиливается, в том числе в отношении наших дружественных партнеров".

После 2022 года Китай и Индия стали основными покупателями российской нефти, США призывают эти страны отказаться от покупки, угрожая пошлинами. В частности, в отношении Индии с конца августа действует 25-процентная пошлина за то, что она покупает нефть в России. Кроме того, США призывают страны Евросоюза также ввести пошлины в отношении Китая и Индии за покупку российской нефти.