МИД Индии не в курсе контактов Трампа и Моди о российской нефти

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал не знает ни о каких контактах президента США Дональда Трампа и премьера Индии Нарендры Моди, о которых накануне говорил глава Белого дома.

"Относительно вопроса о том, была ли беседа или телефонный разговор между премьером Моди и президентом Трампом, я не в курсе каких-либо разговоров вчера между двумя лидерами", - приводит The Economic Times в четверг слова представителя МИД.

Ранее Джайсвал заявлял, что власти Индии при решениях относительно закупок нефти и газа ориентируются на защиту интересов индийских потребителей. "Наша импортная политика полностью ориентируется на эту цель", - сказал представитель ведомства.

Накануне американский лидер заявил, что в среду обсуждал с Моди вопрос, связанный с российской нефтью.

"Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть (из РФ - ИФ), и Моди заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть из России. Это большой шаг", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

