В Брюсселе заявили о несоответствии действий властей Грузии принципам ЕС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Действия властей Грузии противоречат принципам Европейского союза, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Наша оценка говорит о том, что "Грузинская мечта" - это партия, которая переходит к репрессивным мерам (...). Мы всегда осуждали любые формы насилия. И, конечно, то, что происходит в Грузии, не отвечает нашим принципам, поэтому мы и работаем над санкциями", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу оценить ситуацию в Грузии.

"Мы хотим быть уверенными, что деньги (Евросоюза - ИФ) не попадают к грузинским властям. Мы стремимся поддерживать журналистов, гражданское общество и всех, кто пытается мирными средствами содействовать лучшему будущему и кто не отказывается от своих надежд и ценностей, которыми дорожит Европейский союз", - добавила Хиппер.

Накануне парламент Грузии принял поправку к закону "О Конституционном суде", согласно которой в случае запрета деятельности политической партии для её членов вводится ряд ограничений, в том числе запрет избираться в парламент и органы самоуправления.

Парламент также принял изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за неподчинение требованиям полиции и нарушение правил собрания граждан.