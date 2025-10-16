Поиск

В Грузии за нарушения на митингах штрафы заменили арестом на срок до 60 суток

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за неподчинение требованиям полиции и нарушение правил собрания граждан.

Изменения, в частности, касаются запрета появления на уличных акциях с маской на лице, использования слезоточивого газа или других отравляющих веществ, перекрытия автодорог небольшим количеством участников акций. В соответствии с принятыми поправками, за эти нарушения вместо прежних штрафов будет предусмотрен арест на срок до 15 суток, а за невыполнение предупреждения полиции о необходимости прекратить акцию последует административный арест до 60 суток.

Как заявил грузинскому Первому каналу премьер-министр Ираклий Кобахидзе, штрафы за правонарушения на массовых собраниях граждан оказались недостаточно эффективными, поэтому и было принято решение изменить Административный и Уголовный кодексы.

"У нас любой гражданин может выразить свой протест в рамках закона, однако по всем международным стандартам, если ты недостаточно представлен в своем протесте, ты должен уважать интересы большинства населения", - сказал Кобахидзе.

По его словам, грузинское общество крайне обеспокоено тем, что 50 радикалов, перекрывающих проспект Руставели в Тбилиси "совершают насилие над миллионами остальных граждан".

