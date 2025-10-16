Поиск

Парламент Грузии одобрил ограничение прав участников запрещенных партий

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии принял поправку в закон "О Конституционном суде", по которой в случае запрета политической партии для ее членов вводится ряд ограничений, в том числе запрет избираться в парламент и органы самоуправления.

Как заявил депутатам председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе, в случае запрета деятельности политической партии ее члены и связанные с ней лица не смогут избираться в парламент и органы местного самоуправления.

"У таких лиц будет ограничено право занимать руководящие должности в госучреждениях, они не смогут вступать в другие партии", - добавил Гордуладзе.

По его словам, в ближайшие дни правящая партия "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд с иском о запрете конкретных политических партий.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что в перечне политических партий, которые могут быть запрещены в Грузии, не только главная оппозиционная партия "Единое национальное движение", но и другие партии.

Он не исключал, что число запрещённых партий может дойти до десяти. "Запрет деятельности таких партий - единственный путь к созданию разнообразного политического спектра, так как сегодня есть правящая партия "Грузинская мечта" и противостоящее ей коллективное "Национальное движение". Когда сформировалась такая двухполюсная система, никакая третья сила не имеет возможности войти в грузинскую политику", - считает грузинский премьер.

