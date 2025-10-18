Поиск

Военные Мьянмы отбили у антиправительственных сил город на торговом пути в Китай

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Военным Мьянмы удалось вернуть контроль над городом Сипо (штат Шан), который находится на шоссе - торговом пути с КНР, сообщает в субботу The Straits Times.

По данным издания, после 16 дней боев военнослужащие выбили 16 октября из города отряды антиправительственной "Армии национального освобождения Таанг". До этого его бойцам удалось захватить местную военную базу.

В Сипо проживало примерно 20 тыс. человек. Он лежит на торговой трассе, по которой ежегодно идут перевозки стоимостью сотни миллионов долларов.

27 октября 2023 года альянс антиправительственных группировок в составе "Армии национального демократического альянса Мьянмы", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии Аракана" начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн.

В июне 2024 года противники властей возобновили наступление в штате Шан вдоль шоссе, которое ведет в китайскую провинцию Юньнаь. "Армии национального освобождения Таанг" удалось расширить зону под своим контролем, захватить десяток городов и основные месторождения Мьянмы по добыче рубинов.

Однако военными в начале октябре удалось вернуть город Кяукме - еще один важный пункт на дороге из Мандалая - второго по величине города Мьянмы - к китайской границе. По данным The Straits Times, Кяукме оказался сильно разрушен.

Мьянма Сипо Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тегеране заявили, что одобряющая соглашение по ИЯП резолюция СБ ООН утратила силу

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

В Венгрии раскритиковали отказ Польши в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Что случилось этой ночью: суббота, 18 октября

Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву ракет Tomahawk

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Дмитриев заявил, что обсуждение проекта туннеля между Россией и США продолжится

Трамп выразил интерес к идее о прокладке тоннеля между Аляской и Россией

Трамп заявил, что Мадуро опасается конфликта с США и готов на компромисс

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7384 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });