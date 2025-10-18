Военные Мьянмы отбили у антиправительственных сил город на торговом пути в Китай

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Военным Мьянмы удалось вернуть контроль над городом Сипо (штат Шан), который находится на шоссе - торговом пути с КНР, сообщает в субботу The Straits Times.

По данным издания, после 16 дней боев военнослужащие выбили 16 октября из города отряды антиправительственной "Армии национального освобождения Таанг". До этого его бойцам удалось захватить местную военную базу.

В Сипо проживало примерно 20 тыс. человек. Он лежит на торговой трассе, по которой ежегодно идут перевозки стоимостью сотни миллионов долларов.

27 октября 2023 года альянс антиправительственных группировок в составе "Армии национального демократического альянса Мьянмы", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии Аракана" начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн.

В июне 2024 года противники властей возобновили наступление в штате Шан вдоль шоссе, которое ведет в китайскую провинцию Юньнаь. "Армии национального освобождения Таанг" удалось расширить зону под своим контролем, захватить десяток городов и основные месторождения Мьянмы по добыче рубинов.

Однако военными в начале октябре удалось вернуть город Кяукме - еще один важный пункт на дороге из Мандалая - второго по величине города Мьянмы - к китайской границе. По данным The Straits Times, Кяукме оказался сильно разрушен.