Военные Мьянмы заявляют, что отбили у антиправительственных сил город Демосо

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Мьянмы 19 августа установили контроль над городом Демосо в юго-восточном штате Кая, выбив из него бойцов антиправительственных группировок и проведя операции по обеспечению безопасности, сообщает Министерство информации Мьянмы.

Кроме того, военные открыли дорогу, соединяющую город со столицей штата - Лойко. Министерство заверяет, что будут приняты меры для восстановления разрушенных школ, больниц, домов и других зданий в городе.

Операция по восстановлению контроля над Демосо шла 16 дней. Город расположен в примерно 100 км от столицы Мьянмы и считается стратегически важным, отмечают западные СМИ.

В феврале 2021 года в стране произошел военный переворот. Военные объявили чрезвычайное положение и арестовали президента Вин Мьина, лидера правившей "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию парламентских выборов" 8 ноября 2020 года.

27 октября 2023 года альянс антиправительственных группировок в составе "Армии национального демократического альянса Мьянмы", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии Аракана" начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн.

В декабре 2025 года в стране назначены всеобщие выборы.