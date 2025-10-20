США пока не присоединятся к плану G7 по использованию российских активов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американская сторона проинформировала европейских коллег, что пока не намерена присоединяться к плану стран "Большой семерки" по использованию замороженных российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, американские чиновники уведомили европейских коллег во время бесед "на полях" сессии МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе, что они не будут пока что присоединяться к этой инициативе. В Вашингтоне опасаются, что использование активов может создать риски для стабильности рынков.

Агентство отмечает, что внутри G7 наблюдаются разные позиции относительно этого вопроса. Так, Великобритания и Канада поддерживают европейскую инициативу, однако Япония придерживается такого же подхода, что и США.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.