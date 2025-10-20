Поиск

Венгрия пригрозила ЕС правовыми мерами в связи с возможным запретом на газ из РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Будапешт может принять юридические меры в отношении ЕС в связи с намерением блока оформить запрет на газ из РФ как торговую, а не санкционную меру, заявил в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Это большой скандал... Нам придется рассмотреть определенные правовые меры", - приводит его слова издание Euractiv.

Запрет на импорт газа из РФ рассматривается как обычный закон, что означает, что он будет принят в случае поддержки как минимум 55% стран блока: единогласного решения в таком случае не требуется. Сийярто подчеркнул, что, по своей сути, запрет является санкционной мерой, а не торговой, а когда ЕС принимает решение о введении санкций, "должно быть принято единогласное решение".

Венгрия и Словакия решительно выступают против запрета на импорт российского газа, отмечая, что у них должно быть право заветировать предложение.

Ранее в понедельник сообщалось, что Совет ЕС согласовал свою позицию для переговоров с Европарламентом и Еврокомиссией по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского природного газа.

Предлагаемый проект регламента вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России". Предполагается, что полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года. Договоренность членов Совета ЕС сохранила этот срок.

Совет подтвердил, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года, при этом для действующих контрактов будет сохранен переходный период. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, тогда как долгосрочные контракты - до 1 января 2028 года.

