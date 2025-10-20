От членов ЕС потребуют представить планы диверсификации поставок газа и нефти

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Проект поэтапного отказа от российского газа, позицию по которому Совет ЕС согласовал в понедельник, обязывает все государства ЕС представить "национальные планы диверсификации с описанием мер и потенциальных проблем".

"Совет согласился освободить от этого требования те государства-члены, которые смогут доказать, что больше не получают прямого или косвенного импорта российского газа", - говорится в опубликованном коммюнике.

Как сообщалось, предлагаемый проект регламента вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России". Предполагается, что полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года.

В документе сообщается, что "такое же требование о представлении национального плана диверсификации будет применяться к тем государствам-членам, которые продолжают импортировать российскую нефть, с целью прекращения этого импорта к 1 января 2028 года".